Nav Canada : Rouyn-Noranda toujours sur ses gardes

La Ville de Rouyn-Noranda, pour une énième fois, se munit de l'expertise de TACT Intelligence-conseil afin d'être épaulée dans son combat contre Nav Canada.

Les élus octroient un contrat additionnel de 10 000$ pour les services de la firme. La Ville a besoin d'un coup de main notamment au niveau des démarches et stratégies lors de ses représentations auprès du gouvernement.

Le souhait de Nav Canada est de réduire les services de nuit à l'aéroport de Rouyn-Noranda, en implantant plutôt un système automatisé nommé AWOS.

La mairesse Diane Dallaire assure que le dossier est toujours bien vivant, même si Nav Canada se fait silencieux depuis quelque temps.

« On ne baisse pas la garde et on ne la baissera jamais. Peut-être que ce n'est pas toujours public, mais on continue nos démarches, nos discussions et nos rencontres. C'est complètement inconcevable que ce ne soit pas encore réglé. »

- Diane Dallaire, mairesse de Rouyn-Noranda