Nickel : Lessard-Therrien ordonne à Québec de reculer

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, dénonce le rehaussement de la norme du nickel par le gouvernement caquiste. Pourtant, les 18 directions de la santé publique régionale s'y opposent.

La députée s'inquiète maintenant des effets dévastateurs qu'aura l'assouplissement des normes du nickel sur les citoyens de Rouyn-Noranda, considérant les émissions de cadmium et d'arsenic qu'émet déjà la Fonderie Horne. La solidaire dénonce la décision du gouvernement d'assouplir les normes pour le bien des entreprises québécois au détriment de la santé.

Elle somme maintenant Québec de reculer avec son projet, tout en décrochant un jab à l'endroit du ministre de l'Environnement, Benoit Charette, lui demandant de faire sa job.

« C'est urgent qu'on s'en préoccupe, particulièrement à Rouyn-Noranda. On est l'endroit au Québec où on a la pire qualité de l'air. On n'a pas à faire le choix entre la santé économique et la santé en générale. C'est tout à fait conciliable. Il faut juste mettre les efforts. Regardez Canadian Malartic, juste ici, à côté. Ils appliquent les normes. Pourquoi on est pas capable d'avoir la même chose du côté de Rouyn-Noranda avec la Fonderie Horne? La question se pose. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue