Nouveau fonds pour les entreprises impactées par la pandémie

La pandémie est loin d'être derrière nous et la MRC d'Abitibi-Ouest le sait. Un fonds de 650 000$ est mis sur pieds pour soutenir financièrement les organismes affectés par la crise sanitaire.

Sont admissibles les coopératives non financières et les OBNL qui sont inscrits au registre des entreprises du Québec et dont leurs revenues ont chuté ou leurs dépenses ont augmenté dû au coronavirus. Les nouveaux projets ou nouvelles activités stimulés par la pandémie seront financés.

Ce fonds est parrainé par le gouvernement du Québec. Les organismes de l'Abitibi-Ouest ont jusqu'au 31 janvier pour manifester leur intérêt.