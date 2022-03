Nouveaux assouplissements en vigueur au Québec

De nombreux assouplissements sont désormais en vigueur au Québec. Les bars et les casinos ont désormais le feu vert pour rouvrir.

Les clients ne pourront toutefois pas danser et le passeport vaccinal sera toujours exigé. Les restaurants et les bars vont pouvoir fermer à 1h alors que le service se terminera à minuit.

Les salles de spectacle et les cinémas vont pouvoir être à 100% de leur capacité. La capacité ne sera plus limitée dans les auditoriums ou arénas de 10 000 personnes et moins.

Au travail, l'obligation du télétravail est levée. Un mode hybride est maintenant recommandé aux employeurs. Toujours au travail, le masque ne sera plus nécessaire en continu si la distanciation de 2 mètres ou la présence de barrières physiques est possible.

Les compétitions et tournois vont pouvoir reprendre au primaire, au secondaire, au cégep et à l'université sans limites de participants. Finalement, dans les RPA et CHSLD, les rassemblements intérieurs seront permis à 10 personnes et il sera possible d'être 10 autour d'une table dans les salles à manger.