Nouvelle gouvernance scolaire: le CSSRN en préparation

L'abolition des Commissions scolaires au Québec a fait vivement réagir au sein du milieu, surtout lors de l'annonce.

Aujourd'hui, quelques mois plus tard, le Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda se dit prêt à changer de gouvernance. Le nouveau conseil d'administration sera en fonction à la mi-octobre.

« Les changements amènent leur lot de bonnes nouvelles et de complexité. On travaille là-dessus. On est à se préparer à ce nouveau mode de fonctionnement. On pense que ça va bien aller. Il faut regarder vers l'avant et prendre ça une journée à la fois. »

- Yves Bédard, directeur général du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda