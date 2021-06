Nouvelle saison estivale, nouvelle édition au Quartier Centre

À Rouyn-Noranda, l'édition 2021 de la zone piétonnière est officiellement lancée. Le Quartier Centre piétonnier, propulsé par la Société de développement commercial du centre-ville (SDC) de Rouyn-Noranda, propose plusieurs nouveautés.

Parmi les ajouts, on retrouve l'Espace Fonderie Horne où se dérouleront gratuitement plusieurs prestations musicales et un service de transport de colis ou de raccompagnement à vélo Desjardins.

Samuel Deschênes, Bell Média - L'Espace Fonderie Horne accueillera tout au long de l'été des spectacles et des conférences de presse, notamment.

Cette année, les commerçants ont vraiment mis la main à la pâte pour offrir aux citoyens une expérience hors du commun. Ils ont eu même pris l'initiative d'ériger de nouvelles terrasses, de nouveaux produits en vente ou de nouveaux jeux.

« On savait que la majorité des gens d'affaires était en faveur, mais on savait qu'il y avait des réticences de certains, des inquiétudes. On est surpris de voir à quel point plusieurs commerçants qui étaient plus réticents ont décidé d'embarquer dans le projet. Je pense que le projet-pilote a peut-être fait ses preuves. »

- Chloé Dupont, directrice générale de la SDC de Rouyn-Noranda