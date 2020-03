Nouvelle solution à la CSH pour embaucher des enseignants

La Commission scolaire Harricana (CSH) s'associe avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) pour combler son manque de main-d'oeuvre.

Ce partenariat permettra à certaines personnes de travailler au sein de la CSH tout en apprenant le métier d'enseignant à temps partiel, entre les murs de l'UQAT.

« On offre un programme de baccalauréat à temps partiel pour justement concilier le travail, les études et la famille. C'est un programme à la hauteur d'un cours par session pour trois sessions par année durant une période d'environ 10 ans. Ça permet aux gens de travailler tout en se concentrant sur la vie familiale. Pour l'automne prochain, on démarre le baccalauréat en enseignement préscolaire primaire. »

-Maxim Pellerin, directeur par intérim des ressources humaines à la Commission scolaire Harricana