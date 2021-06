Oleksii Myklukha change d'adresse

À l'ouverture de la saison estivale dans la LHJMQ, les Huskies de Rouyn-Noranda et l'Armada de Blainville-Boisbriand dansent.

La meute envoie l'attaquant slovaque Oleksii Myklukha en retour d'une sélection de 4e ronde en 2023. Ça confirme donc que la meute sélectionnera au moins une fois lors du prochain encan des joueurs européens.

« Ce n'est pas une question de performance. Oleksii est un bon joueur de hockey. C'est une bonne personne. On va repêcher tôt au repêchage européen et on voulait se rajeunir. L'Armada avait de l'intérêt. On a réussi à travailler quelque chose qui avait du sens pour les deux équipes. Je suis sûr qu'il va les aider. On est content de donner l'opportunité à Oleksii de continuer à jouer dans la LHJMQ. »

- Marc-André Bourdon, DG des Huskies