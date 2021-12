Omicron : la Santé publique régionale craint son arrivée

Ce n'est qu'une question de temps avant que le variant Omicron fasse son apparition en Abitibi-Témiscamingue, croit la Santé publique régionale.

L'organisation s'attend à une transmission très importante de ce virus. Il pourrait même compromettre les capacités de la Santé publique à offrir des soins de santé à la population.

À l'approche des Fêtes, le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue demande de redoubler de prudence et de limiter les contacts sociaux pour ne pas engorger le système de santé dans les prochaines semaines.

« En Abitibi-Témiscamingue, quoique la situation peut sembler beaucoup moins importante au niveau d'une croissance, je suis très préoccupée. Le variant Omicron est inconnu. On ne sait pas ce qu'il va arriver. On ne sait pas quand non plus. Ce qu'on sait, c'est que ça va arriver dans les prochains jours ou semaines. Ça va arriver rapidement et ça va augmenter rapidement. C'est du jamais vu. C'est de l'inédit depuis le début de la pandémie. »

- Caroline Roy, PDG du CISSS-AT