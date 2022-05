Onimiki : 75 000$ pour une étude d'impact

Une étude d'impact est en cours de réalisation dans le projet de minicentrales hydroélectriques Onimiki au Témiscamingue.

Cette mission revient à la Groupe PEK qui accompagne la MRC dans le projet. Un budget de 75 000$ a été réservé pour mener cet inventaire environnemental.

« Notre objectif n'est pas de générer des impacts pour les riverains. Notre objectif est d'avoir un projet le plus documenté possible, connaitre les impacts et les corriger toutes les fois que c'est possible et d'avoir un projet qui est viable sur le plan de la société. L'étude d'impact permettra certainement d'entendre toutes les parties prenantes. »

- Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue