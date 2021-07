Opémican dévoile la restauration de l'Auberge Jodoin

Le parc national d'Opémican, au Témiscamingue, peut compter sur un tout nouveau joujou afin de diversifier son offre touristique.

Le gouvernement du Québec a injecté 1,7 M$ pour que se réalise la restauration de l'Auberge Jodoin, construite en 1883. C'est à ce jour le 2e plus vieil édifice toujours debout en Abitibi-Témiscamingue.

L’Auberge Jodoin était à l'époque un poste de relais de flottage du bois.

« C'est très encadré par le ministère de la Culture. On ne peut pas faire n'importe quoi ni utiliser n'importe quels matériaux. Ce sont des matériaux d'époque qui ont été utilisés. On voit le toit de cèdre. On voit les vieilles cheminées qui ont été restaurées. Les galeries ont été refaites. La fondation du deux tiers de l'auberge a dû être refaite. Le bâtiment complet a été soulevé. C'est là qu'on a fait des découvertes archéologiques. »

- Ambroise Lycke, directeur du parc national d'Opémican