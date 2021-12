Opération grande séduction en Abitibi-Ouest

Tout comme à Senneterre, l'Abitibi-Ouest se dote d'une campagne pour tenter de recruter de nouvelles infirmières

Le milieu se mobilise et lance une opération grande séduction pour dénicher les 45 à 60 ressources manquantes et ainsi sauver les soins de santé, alors que les impacts sur les citoyens sont majeurs.

Depuis quelques semaines maintenant marque la fermeture temporaire de la moitié des lits à l'hôpital de La Sarre, dans le cadre du plan de contingence du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue. Les points de services des CLSC en Abitibi-Ouest sont aussi fermés.

Pour remédier à la crise, 35 initiatives, dont l'accès au logement et l'octroi de bourses et d'incitatifs financiers, ont été identifiées par différents partenaires.

« C'est une tâche qui est titanesque. On s'est bien rendu compte que le CISSS-AT n'imprime et ne clone pas des infirmières. On pense qu'en se mettant ensemble [tous les acteurs du milieu] et en cognant aux bonnes portes, on est capable de régler chacun des obstacles qui se lèvent sur le chemin du retour à la normale. Est-ce que ça va tout régler d'un coup? La réponse est non. Il n'y a rien de magique. »

- Sylvain Trudel, président du comité Veille citoyenne Abitibi-Ouest