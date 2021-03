Palmarolle souhaite conserver le bâtiment de son CHSLD

La démolition complète du CHSLD de Palmarolle n'est pas une solution, selon la municipalité.

L'établissement a dû fermer dans les dernières années pour des raisons de sécurité. Puisqu'une démolition coute relativement cher, une seule partie serait démantelée.

La municipalité voudrait l'utiliser dans certaines conditions, même s'il y a des failles dans la structure, afin de régler un problème d'espace.

« On a dû gérer l'espace d'une façon différente à cause du CLSC qui a été déménagé dans l'édifice du centre municipal. Il y a une transformation possible et on doit faire toute sorte de démarches pour faire en sorte que l'édifice soit sécuritaire. On doit faire un plan de faisabilité. »

- Aline Bégin, mairesse suppléante de Palmarolle