Palmarolle veut un Centre de la petite enfance

La municipalité de Palmarolle compte entamer des démarches dans l'espoir d'obtenir sur son territoire un Centre de la petite enfance (CPE).

Il manque cruellement d'espaces, tellement que les résidents se doivent de mettre sur pied des garderies privées. Comme partout dans la région, les listes d'attente sont interminables.

« On a vraiment besoin d'une place pour nos enfants. On s'accommode avec les moyens du bord. C'est très bien, mais il y a une liste d'attente. OK, avec la COVID-19 on est obligé de rester à la maison et de faire du télétravail, mais quand cette situation va arrêter, il y a des besoins criants. »

- Aline Bégin, mairesse suppléante de Palmarolle