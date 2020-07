Partenariat entre Meglab et Rajant Corporation

L'entreprise Meglab, une entreprise régionale spécialisée en télécommunications minières, s'associe avec Rajant Corporation, une firme américaine.

Avec ce partenariat, Meglab diversifie son offre dans le but de satisfaire les entreprises minières à ciel ouvert et leurs besoins en télécommunications.

Le réseau sans fil de Rajant Corporation permettra aux minières d'introduire, déplacer ou supprimer une infrastructure réseau sans qu'il y ait d'interruption. C'est fort pratique sachant que les sociétés sont sans cesse en développement dû à l'exploitation.

« Il y a beaucoup moins d'infrastructures et il n'y a pas de câble à distribuer un peu partout dans les environnements. C'est facile pour eux de déménager et déplacer les infrastructures pour couvrir la zone de travail plus rapidement. Même chose au titre de déploiement. On ajoute des équipements et on installe au fur et à mesure que l'exploitation agrandit. »

-Sylvain Frigon, directeur du département télécommunications et électronique chez Meglab Val-d'Or