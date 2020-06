Pas avant 2022 pour la courbe Brière

Les 135 M$ qu'injectera le gouvernement dans notre réseau routier ne corrigera pas la problématique entre Rivière-Héva et Malartic.

De ce montant, aucune somme ne servira à remodeler la route 117 afin d'éviter que la courbe Brière ne fasse une autre victime.

« On est encore à l'étape d'acquisition de terrains pour pouvoir déplacer cette partie de la route. On est dans la phase préparatoire. Une fois que la préparation sera terminée, on pourra entamer les travaux. Les travaux ne sont pas automatiquement apparents, mais il y a un travail qui se fait en amont. »

-Pierre Dufour, ministre régional