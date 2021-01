Pas de signaux positifs pour le Vol du Colibri

La coopérative de solidarité le Vol du Colibri de Rouyn-Noranda dénonce la façon de faire cavalière du gouvernement du Québec.

L'organisation souhaite être transformée en Centre de la petite enfance (CPE), mais n'a reçu aucune réponse officielle du ministre en deux ans de travail. Les signaux n'augurent rien de bon à Québec. Alors que le manque de places en garderie est criant à Rouyn-Noranda, il y aurait des difficultés au niveau légal à transformer en CPE une garderie comme le Vol du Colibri.

La coordonnatrice générale, France Caouette, et son équipe refusent de baisser les bras, même si aucune somme n'est actuellement prévue pour les transformations lors des prochains budgets à venir.

« On s'entend que des lois, ça se change et que le gouvernement est élu pour changer des lois lorsque des choses sont non à propos. On est frustré, honnêtement. On se fait envoyer directement même par le bureau du cabinet sur diverses pistes qui nous apparaissent à ce moment-ci comme des diversions. Le Vol du Colibri a vu le jour à bout de bras et se tient debout à bout de bras. C'est sur qu'on ne se laissera pas mourir de même. »

- France Caouette, coordonnatrice générale coopérative de solidarité le Vol du Colibri de Rouyn-Noranda