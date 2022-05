Pennywise et Sean Paul à Osisko en lumière

L'organisation d'Osisko en lumière avait promis une grosse édition 2022 et elle n'a pas menti.

Pennywise et Sean Paul seront les têtes d'affiche de cet été. Fouki et Jay Scott sont aussi parmi les 22 invités en prestation entre le 4 et le 6 août.

Josh Coffman - Pennywise

« On n'y va pas avec la main morte. On a du très gros calibre dans plusieurs styles. Osisko en lumière n'est plus à l'étape où il doit se demander serons-nous capable d'inviter des artistes internationaux. La question est qu’elle sera l'artiste internationale cette année. Pennywise, on est vraiment content de les avoir. Ce sont des légendes. On récolte les fruits de plusieurs années de risques qui ont été pris avant. » - Frédéric Roy-Hall, directeur général de la Corporation des fêtes

C'est la 19è édition de l'événement. Il y aura, bien sûr, les traditionnels feux d'artifice.

Gracieuseté - Sean Paul

Au niveau sanitaire, parce que la pandémie n'est toujours pas terminée, la Corporation des fêtes va inviter les festivaliers malades à demeurer à la maison, mais assure que ce sera un festival comme on les connaissait avant.