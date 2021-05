Pénurie d'infirmières: Québec veut trouver des solutions

Le Centre intégré de santé et de services sociaux régional, les ministres Pierre Dufour et Christian Dubé ainsi que la députée solidaire Émilise Lessard-Therrien se sont réunis pour échanger sur la pénurie de personnels en soins de santé qui frappe l'Abitibi-Témiscamingue.

Selon Pierre Dufour, il est primordial de trouver des solutions non seulement à court terme, mais aussi pour le futur.

« On a senti de l'écoute. On a senti une prise de conscience de la part du gouvernement. Je sors relativement satisfaite de cette rencontre. On nous dit qu'on travaille sur des pistes de solutions. On n'a pas d'échéancier précis. On a besoin d'avoir des incitatifs. Je pense que ça a été relativement entendu. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue