Période de transaction : poursuivre le plan

Les Huskies de Rouyn-Noranda attaquent la période de transaction 2020-2021 avec une seule idée en tête : poursuivre le plan amorcé suite à la conquête de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial.

L'objectif de l’état-major sera, tout comme l’an dernier, de se rajeunir et renflouer sa banque de choix pour les repêchages à venir.

Ce n’est pas une surprise pour personne, l’attaquant Alex Beaucage est en demande. Mais, d’autres excellents joueurs qui ont gagné pourraient aussi devoir faire leurs bagages.

« Pour être honnête, tout le monde parle d'Alex Beaucage. C'est sur qu'on a des discussions qui avancent avec d'autres équipes. Il ne faut pas oublier qu'on a des vétérans qui ont gagné la Coupe du Président et la Coupe Memorial. En bout de ligne, il n'y a rien qui presse présentement pour bouger. Pour faire une transaction, on a des prix d'établis sur nos joueurs et je ne veux pas déroger de ce plan. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef et directeur général des Huskies