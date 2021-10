Philippe Marquis dévoile sa plateforme électorale

L'environnement est au cœur de la plateforme électorale de Philippe Maquis, l'un des quatre candidats qui convoitent le poste de maire de la Ville de Rouyn-Noranda. En 2021, c'est fondamental d'entreprendre un tournant écologique, selon lui.

Rouyn-Noranda peut devenir verte en instaurant entre autres le compostage au sein des entreprises et immeubles à logements et en convertissant les bâtiments municipaux à l'énergie renouvelable avec des capteurs solaires pour économiser de l'énergie.

C'est un projet collectif que propose Philippe Marquis aux citoyens.

Philippe Marquis souhaite aussi développer économiquement son milieu. Il compte s'y prendre en rendant permanent un marché public et en soutenant le secteur agricole local afin d'éviter de dépendre des marchés extérieurs pour ainsi créer une économie circulaire.

Le candidat croit également que la pénurie de main-d'oeuvre est un frein majeur au développement d'une ville.

« On a un problème en économie. C'est le manque de main-d'oeuvre. Il faut attirer des gens. Il faut pouvoir les loger. Il manque de monde partout. Ce sera le fun d'avoir de nouveaux projets économiques. Il faut faire venir de nouveaux arrivants. Vous savez, il y a quatre ans, un dirigeant d'entreprise ici me disait qu'il faudrait au moins 300 familles rapidement. On est quatre ans plus tard. »

- Philippe Marquis