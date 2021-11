Pierre Dufour forme officiellement une commission sur le caribou

C'est maintenant officiel, le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, repousse à 2024 la stratégie québécoise sur la protection du caribou forestier et montagnard.

Le ministre régional crée plutôt une commission indépendante sur les caribous forestiers. C'est une première au Canada. Cet hiver se tiendra des audiences publiques dans plusieurs régions du Québec, dont l'Abitibi-Témiscamingue.

Ce sera l'occasion pour la présidente de cette commission, Nancy Gélinas, et ses adjoints, les commissaires Clément D'Astous et Florent Gagné, d'écouter ce qu'on a dire les communautés autochtones et les citoyens de la région.

Lors de ces audiences publiques, le ministère des Forêts et de la Faune présentera deux scénarios de gestion adaptée à l'habitat des caribous. Ce n'est qu'une fois ce processus terminé que Québec va recevoir de Nancy Gélinas un rapport et une série de recommandations quant à la stratégie à adopter.

À Val-d'Or, le cheptel ne contient plus que sept bêtes.

Dans un second temps, au bénéfice du caribou forestier, le ministre régional Dufour annonce que 155 000 hectares de la superficie forestière paludifiée seront retirés de sa planification. Le Forestier en chef, sur un horizon 2023 à 2028, devra retirer les territoires touchés de son calcul des possibilités forestières.