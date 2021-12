Pierre Dufour inquiet de la situation au Témiscamingue

Le ministre régional, Pierre Dufour, est préoccupé par la situation du coronavirus au Témiscamingue.

111 cas sont actifs présentement sur le territoire. C'est, et de loin, le point le plus chaud en Abitibi-Témiscamingue.

Pierre Dufour jette un oeil régulier sur les statistiques et invite les Témiscamiens à faire de leur mieux pour circonscrire le problème :

«C'est toujours inquiétant. Une communauté autochtone a été vraiment affectée. J'encourage les gens à terminer leur vaccination et même quand on est vaccinés, on doit maintenir les mesures sanitaires comme se laver les mains et porter le masque.»

- Pierre Dufour, ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue