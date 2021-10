Pikogan dévoile son plan pour protéger la harde Détour-Kesagami

La Première Nation Abitibiwinni a en main son plan d'action pour préserver le cheptel de caribous forestiers Détour-Kesagami situé à environ 150 kilomètres au nord de La Sarre.

C'est rendu possible grâce à l'aide financière de 218 000$ qu'a accordé au Conseil en août dernier le Secrétaire Parlementaire du ministre des Ressources naturelles du Canada.

Concrètement, l'enveloppe permettra de recueillir les connaissances autochtones et d'analyser les comportements, l'habitat et la démographie de la harde.

Au final, la volonté de Pikogan serait de mettre sur pied une aire protégée autochtone pour en assurer la protection et la survie.

« On sait que la population est en décroissance, mais on n'en sait pas plus, ni au niveau du nombre d'individus, à cause qu'elle est transfrontalière et des différentes méthodes utilisées par le gouvernement de l'Ontario et du Québec. »

- Benoit Croteau, directeur du Territoire de l'environnement au sein de la Première Nation Abitibiwinni