Piste d'athlétisme : La Sarre ne baisse pas les bras

Le Comité de relance de la piste d'athlétisme (CRPA) de La Sarre est toujours dans l'attente d'une réponse du gouvernement du Québec, alors que le financement tarde à se boucler.

Depuis deux ans, le dossier a progressé au niveau local. Plusieurs partenaires provenant du milieu ont annoncé participer monétairement au projet si bien qu'en ce moment, au-delà de 1 M$ est garanti. 15 municipalités en Abitibi-Ouest et de nombreux organismes à but non lucratif ont également donné leur appui à la réfection de la piste d'athlétisme en signant une lettre.

Maintenant, il ne manque que l'aval et un octroi du ministère pour que ce projet qui est dans les cartons depuis 2016 puisse officiellement se mettre en branle.

« Je peux me mettre dans la peau des décideurs au niveau du ministère de l'Éducation. Il y a tellement de besoins sur le plan québécois. Les demandes sont toutes justifiées. Ce sont tous des besoins dans le milieu et l'enveloppe globale est seulement de 100 M$. On a demandé 2 M$ au gouvernement du Québec. Ça représente 2% de l'enveloppe provinciale. On est très confiant, mais en même temps, ce n'est pas nous qui décidons. » - Gilles Rochette, instigateur du projet

Voici un croquis du projet de relance de la piste d'athlétisme de La Sarre, tiré de l'animation réalisée par Éric Godbout.

Ce dossier a été de nouveau déposé dans les derniers mois, conjointement avec le projet d'agrandissement du Centre de formation professionnelle (CFP) du Lac-Abitibi. Puisque cet ajout d'espace du CFP viendrait empiéter sur la piste, cette dernière serait déplacée de 80 mètres en direction nord, améliorant du même souffle son accès pour la population.

En plus de la réfection, le projet prévoit également l'ajout d'estrades et d'un chalet dans lequel seraient aménagées des toilettes.