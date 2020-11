Plan vert : des acteurs divisés en Abitibi-Témiscamingue

Québec solidaire est extrêmement déçu du peu d'ambition du gouvernement provincial dans son plan vert. Québec consacre près de 7 milliards $, sur cinq ans, pour diminuer de 37,5% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.

La moitié de ce montant ira à l'électrification des transports qui est au coeur de la stratégie. Le plan vise également la carboneutralité du Québec en 2050 et l'interdiction de la vente de véhicules neufs à essence dès 2035.

« Il y a beaucoup de carottes dans ce plan déposé, mais peu de bâtons. Malheureusement, pour prendre en charge la crise, il va falloir agir de manière plus costaude. Le gouvernement aurait pu mettre des actions plus structurantes à l'intérieur de ses institutions, choses qui sont peut-être moins coûteuses pour Monsieur, Madame Tout-le-Monde. On est passé à côté de ces opportunités et je trouve ça déplorable. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue