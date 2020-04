Plus de 100 cas confirmés en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue franchit le cap des 100 personnes infectées au coronavirus. À ce jour, 101 cas de COVID-19 sont confirmés. Du lot, on compte six travailleurs de la santé. 28 cas sont rétablis alors que le virus a fait deux victimes.

Selon le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Abitibi-Témiscamingue, la majorité des cas sont toujours dans la MRC de Rouyn-Noranda. Sept personnes sont infectées au Témiscamingue tandis que dans les autres MRC, le nombre de cas est toujours de moins de cinq.

En province, le virus a fait 27 nouveaux morts pour un total de 121 décès.

Par ailleurs, François Legault assure que les femmes enceintes pourront être accompagnées lors de leur accouchement dans tous les hôpitaux du Québec.

Québec injectera 100 millions pour aider les entreprises qui voudraient offrir de la formation à leurs employés, durant la crise.

Les prochains jours seront critiques, selon le premier ministre Legault.

« Je compte sur vous et j'ai envie de vous dire : en avril, on ne lâche pas d'un fil. On espère que ce sera le dernier mois qui sera difficile, mais le mois d'avril sera critique. »

-François Legault, premier ministre du Québec