Plus de 200 000$ pour les véhicules hors route

Le gouvernement du Québec débloque des sommes qui serviront à soutenir les cinq clubs de véhicule hors route (VHR) d'Abitibi-Ouest.

Plus de 232 000$ seront remis afin de rendre la pratique plus sécuritaire, assurer l'entretien et la pérennité des sentiers tout en ajoutant la signalisation nécessaire.

Selon la députée caquiste d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, ce secteur ainsi que ses retombées sont vitaux pour dynamiser l'économie locale. Chaque année, les retombées économiques liées à cette pratique sont estimées à plus de 3 G$ au Québec.

Le gouvernement Legault est le premier à avoir adopté, en décembre dernier, une vaste réforme de l'encadrement des véhicules hors route en province.