Plus de 200 logements dans les cartons à Rouyn-Noranda

Plus de 200 logements seront construits prochainement à Rouyn-Noranda. C'est un projet de plus de 40 M$ sur lequel travaille le groupe Pentagones Société d'investissements.

Ce projet UNI CITÉ sera situé entre la Résidence St-Pierre et l'avenue Québec. Il comprendrait des jardins communautaires, des panneaux solaires qui éclaireront l'espace extérieur, un parc et un sentier.

« Ça va être fait sur une période de trois à cinq ans. On veut débuter dès l'an prochain avec un 24 logements. En tout, il y aura une dizaine de 12 logements, deux neuf logements et un gros immeuble de 72 logements à l'arrière, près de la Résidence St-Pierre. On est réaliste. Le marché va l'absorber, avec les projets miniers qui vont causer une pression sur le marché locatif. Le besoin va être là. » - André Janneteau, président de Pentagones Société d'investissements

Les citoyens auront un pouvoir décisionnel dans cet important projet. La population sera consultée lorsque viendra le temps de choisir des idées de construction, comme le désign.

« Est-ce que c'est audacieux? Peut-être. En même temps, on veut que les gens s'approprient le projet. Ce ne sont pas que les futurs locataires. N'importe qui pourra venir sur notre page voter. Les gens vont pouvoir utiliser les sentiers et les parcs qu'on va aménager. On veut que ce soit un projet rassembleur. On vise autant les familles que les retraités. On vise un peu un quartier multigénérationnel. » - Jean-Philippe Perrier, actionnaire de Pentagones et conseiller marketing

Lors de sa campagne électorale, la mairesse Diane Dallaire avait assuré vouloir dérouler le tapis rouge pour les promoteurs immobiliers et des projets de logements abordables.