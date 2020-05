Plus de 40 000 comprimés de métamphétamines saisis

La Sûreté du Québec a frappé fort contre la drogue vendredi dernier à Val-d'Or et à Montcerf-Lytton, en Outaouais.

Trois perquisitions ont permis aux agents de saisir plus de 40 000 comprimés de métamphétamines, plus d’un kilogramme de cannabis, environ 230 grammes de cocaïne, du GHB, de la morphine et du viagra. Ils ont aussi mis la main sur du matériel servant au trafic de stupéfiants, plusieurs milliers de dollars canadiens en argent comptant et deux véhicules.

« Il faut penser que c'est 40 000 comprimés qui ne vont pas se retrouver dans les rues de notre région à partir d'aujourd'hui. » -Jean-Raphaël Drolet, sergent aux communications de la Sûreté du Québec

Suivant cette récolte, deux arrestations ont eu lieu à Val-d'Or. Le premier individu âgé 32 ans a été appréhendé au volant de son véhicule dans la réserve faunique La Vérendrye. Il transportait de la drogue entre Montréal et l'Abitibi-Témiscamingue.

Sur le Chemin de la Baie-Carrière, au même moment, la Sûreté du Québec a arrêté un deuxième Valdorien, cette fois âgé de 39 ans. Il devrait comparaitre devant un juge aujourd'hui (lundi).

Cette opération a été réalisée de concert avec l'Équipe d'enquête sur les crimes majeurs de Mont-Laurier.