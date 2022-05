Plus de 7 M$ injectés par Ottawa et Québec à Ville-Marie

Grâce à des octrois monétaires en provenance du provincial et du fédéral, deux projets majeurs peuvent enfin se mettre en branle à Ville-Marie.

D'abord, le Centre de services scolaire du Lac-Témiscamingue reçoit de Québec une subvention de 5,3 M$. C'est le Centre Frère-Moffet qui en bénéficiera.

L'établissement travaille depuis des années à offrir trois formations professionnelles, soit Production horticole, Horticulture et jardinerie ainsi que Grandes cultures et voilà enfin que le jour J est arrivé.

« Quand tu as un investissement comme ça, ça permet d'investir dans des infrastructures, d'attirer de la clientèle, mais surtout d'être capable aussi d'assurer, sans dire une permanence même si c'est ce qu'on souhaite, le personnel à travers tout ce que l'on vit. Ça fait longtemps que Ville-Marie et le Témiscamingue avaient besoin de cet investissement-là. »

Dans un deuxième temps, Québec et Ottawa injectent 2,1 M$ dans la réfection du parc des Clubs de Ville-Marie.

Les travaux sont déjà entamés depuis quelques mois maintenant, mais la réalisation de ce projet était menacée à un certain moment en raison de difficultés à trouver le financement requis. Les plans avaient même dû être scindés en plusieurs phases.

Le dossier était très bien ficelé, mais il ne restait plus suffisamment d'argent dans le programme québécois de 294 M$ pour permettre l'octroi d'une subvention. Ça aura pris une majoration du budget de 60 M$ pour finalement soutenir financièrement la réfection.

« Comme gars de sport, je suis très heureux. Ça va amener un parc de baseball, un secteur de planche à roulettes, un air de repos et un air de jeux. On additionne ça à la marina. On additionne ça au terrain de golf. Ville-Marie commence vraiment à avoir une porte-feuille d'activités sportives intéressant pour attirer du monde. »

- Pierre Dufour, ministre régional