Plus de la moitié de la population a une troisième dose

En Abitibi-Témiscamingue, la campagne de vaccination se déroule rondement.

Chez les 5 ans et plus, 90,5% de la population sont allés chercher sa première dose, 84,2% ont reçu la deuxième et 53,6% ont adhéré à la troisième. Chez les 5 à 11 ans, 69,4% ont au moins une dose et 25,3% ont la seconde.

Seules les données concernant l'administration de la seconde dose sont inférieures à la moyenne provinciale.

« On peut être fier. Les gens répondent bien. Ça se poursuit de semaine en semaine. Ils adhèrent à se protéger soi-même ou leurs proches. Aussi préciser qu'on a rencontré l'ensemble des centres de services scolaires afin de planifier une deuxième séquence de vaccination en mars prochain. » - Katia Châteauvert, responsable de la campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue

À compter d'aujourd'hui, une ligne téléphonique régionale est mise sur pied afin de répondre aux préoccupations et craintes de la population face à la vaccination. Il suffit de composer le 1 855-420-4545.