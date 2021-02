Plus que 14 tours cellulaires à brancher

Grâce à l'organisme Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) et son projet Mobile AT, la desserte cellulaire est non seulement améliorée, mais maintenant existante à certains endroits sur le territoire.

Quatre tours ont été installées à La Reine, Beaudry, La Morandière et Guérin la semaine dernière et sont officiellement opérationnelles.

Des 32 sites prévus initialement, il n'en reste que 14 à brancher d'ici au 31 mars. Alexandre Binette croit réaliste de respecter cet échéancier.

« Si on en a livré quatre la semaine passée, je pense que oui. On va continuer à en livrer encore plusieurs dans les prochaines semaines. C'est souvent la partie préparation des sites qui est complexe. Ce n'est pas tant l'installation de la tour et le branchement des antennes. Il faut quand même la relier à l'électricité et à la fibre optique. Ça, ça peut occasionner des délais, mais on est quand même en très bonne collaboration avec Hydro Québec. » - Alexandre Binette, président du GIRAT et maire de Moffet

Bellecombe, Angliers, Clerval, Cléricy, Saint-Félix-de-Dalquier et Dupuy sont là quelques exemples où le travail se poursuit pour rendre les sites opérationnels. Dans la réserve faunique La Vérendrye, une seule des quatre tours prévues est mise en service.