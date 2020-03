Plusieurs douches froides pour l'ancien Husky Brent Aubin

La saison de l'ancien Husky, Brent Aubin, est terminée bien malgré lui. Le hockeyeur de 33 ans a passé les sept dernières années de sa vie avec les Grizzlys de Wolfsburg, en Allemagne.

La première division allemande (DEL) a décidé de cesser ses activités pour la présente campagne en raison de l'épidémie de coronavirus. Plusieurs autres ligues sportives au monde ont par la suite emboité le pas.

Bien qu'il estime que c'était la chose à faire, Brent Aubin décrit cette situation comme le pire moment de sa carrière.

« C'était notre premier match des séries et ça aurait été mon 400e dans la ligue. C'est quelque chose qui est assez plate. Tu travailles fort toute l'année pour ça, mais lorsque ça commence, c'est annulé. C'est correct de perdre ou de gagner à la fin, mais de finir comme ça, c'est injuste pour tous les gars. »

Capture d'écran Facebook - Brent Aubin

Encore plus frustrant, l'organisation de Wolfsburg a décidé de ne pas renouveler le contrat de Brent Aubin qui venait à échéance au terme de la présente saison. Une deuxième douche froide pour le natif de Sainte-Sophie.

« J'ai été déçu, c'est certain. C'est quelque chose de plate, surtout sur le plan personnel. Je pense à mes enfants, à ma famille. Ça fait sept ans qu'ils sont dans la même ville et ils ont des amis. Tu passes neuf mois par année là-bas, tu fais des rencontres. C'est ça qui est plate. Côté hockey, c'est la business. Je suis content des sept années que j'ai passées là-bas. »

Capture d'écran Facebook - Brent Aubin

L'ancien #18 des Huskies a eu quelques pourparlers avec des équipes en Allemagne et en Autriche. Il a aussi été approché par une formation en Suisse.

Maintenant de retour au Québec, Brent Aubin salue les initiatives du premier ministre François Legault et son équipe pour limiter la propagation de la COVID-19. Cependant, c'est une tout autre histoire en Allemagne.

« Ce que M. Legault fait présentement, l'Allemagne le fait en même temps. Les symptômes qu'a le Québec présentement, on les a eus il y a trois ou quatre semaines. Le mercredi, on était à 1 300 cas. En 10 ou 12 jours, on était rendu à 26 000 en Allemagne. Le pays n'a pas pris en charge la sérieuse situation du COVID-19. M. Legault fait un excellent travail au Québec. »

-Brent Aubin