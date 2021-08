Plusieurs questions sans réponse à l'approche de la rentrée

Bien des questions demeurent sans réponse, à l'aube de la rentrée en présentiel à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

La volonté du gouvernement du Québec est qu'il n'y ait aucun masque ni distanciation dans les établissements scolaires en 2021-2022, même si la pandémie fait toujours rage aux quatre coins de la province.

L'accès aux gens non vaccinés se verra-t-il refusé? Un mécanisme de dépistage accéléré doit-il être mis en place? Qu'en est-il des modalités quant au futur passeport vaccinal dans le domaine de l'éducation? La sécurité des étudiants, enseignants et employés ne doit plus être une interrogation, mais bien une certitude.

Une chose est certaine, la réponse de la communauté universitaire à la campagne de vaccination est franchement excellente jusqu'ici en Abitibi-Témiscamingue, selon l'UQAT. C'est pour cette raison que le recteur de l'institution, Vincent Rousson, croit qu'une rentrée en présentiel est réaliste.

« On est en attente des indications du gouvernement. Si jamais il y a une éclosion qui devait survenir, ceux et celles qui ont reçu les deux doses, peut-être que le gouvernement va nous autoriser à les conserver en classe. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas reçu leur vaccin, pour leur santé et leur sécurité, peut-être que le gouvernement souhaite les retirer des classes. Il y a plein de variables qui nous restent encore à analyser. » - Vincent Rousson, recteur de l'UQAT

Si, pour une raison X, une éclosion devait survenir, l'UQAT n'hésitera pas à revenir en arrière et à réadopter le système d'enseignement à distance.

« Cette option est toujours sur la table. Ce plan de replis vers le retour de l'enseignement à distance est déjà dans nos cartons. Pour nous, c'est un peu le scénario catastrophe. Il y a plein de scénarios qui sont toujours sur la table. On espère vivre une année de transition vers un retour à une certaine forme de quasi-normalité. » - Vincent Rousson

L'Université travaille avec le CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue afin de contribuer elle aussi à sa manière pour inciter la population régionale à se faire vacciner. L'établissement scolaire veut faciliter la vaccination en offrant d'ici septembre différentes dispositions aux étudiants et à la communauté universitaire.

La rentrée scolaire à l'UQAT est prévue pour le 23 août.