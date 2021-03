Premier but pour Louis-Philippe Fontaine dans la défaite

Pour un deuxième soir de suite, les Huskies n'ont pas été de taille face à Victoriaville.

Après l'avoir emporté hier 8-1, les Tigres ont répété l'exploit, signant un convaincant gain de 6-1.

Le seul moment de réjouissance dans ce match pour la meute aura été le premier but en carrière de Louis-Philippe Fontaine.

« On avait une opportunité de revenir contre eux et de montrer qu'on pouvait rivaliser avec eux. En tant que joueur et individu, il y a des gars qui ont grandi. Je regarde un jeune comme Fontaine qui a marqué son premier but. Il a été un joueur efficace sur la glace pour un deuxième match. »

- Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies