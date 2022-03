Première journée de grève pour les fonctionnaires du SFPQ

Différents services à la population en Abitibi-Témiscamingue seront affectés, alors qu'aujourd'hui marque la première journée de grève pour les fonctionnaires à l'emploi du gouvernement du Québec.

Sans convention collective depuis deux ans maintenant, les membres du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ) ont démontré leur mécontentement lors d'une manifestation devant les bureaux du ministre régional Pierre Dufour, à Val-d'Or.

Un manque de personnel causé par de piètres conditions salariales mène à des délais lorsque vient le temps pour les citoyens d'accéder à plusieurs services publics. Selon le Syndicat, il est fin temps d'adopter des mesures spécifiques pour valoriser la profession.

« Si on regarde les salaires dans la fonction publique, on est vraiment le club-école de plusieurs entreprises privées, fédérales et municipales. Facilement, on a un retard salarial qui peut jouer entre 19 et 20%. »

- Josée Jolette est la présidente régionale chez la SFPQ