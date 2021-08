Prise deux pour le Raid aventure au Témiscamingue

Le Raid aventure se tourne une fois de plus vers le Témiscamingue.

L'événement sportif international, finalement, se tiendra dans notre région le 11 septembre. La compétition devait avoir lieu au Témiscamingue en 2020, mais la pandémie aura forcé son report.

Cette année, tout a été réfléchi afin de respecter les normes sanitaires en vigueur. Le comité organisateur est d'ailleurs en discussion continue avec la Santé publique, en marge de l'événement.

« Ce qui peut expliquer pourquoi on se retrouve au Témiscamingue, quand on cherche un endroit pour faire un Raid aventure, à la base, on regarde les territoires. On sort les cartes. On pointe et après, on appelle les gens. Qu'est-ce qui fait une différence entre une belle nature ici ou une belle nature à l'autre bout de la planète? C'est l'accueil local et les gens. »

- Jean-Thomas Boily, cofondateur de l'équipe d’Endurance Aventure