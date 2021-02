Projet Odyssey : un grand jour pour l'AMQ

L'Association minière du Québec (AMQ) voit grand en Canadian Malartic. Elle estime que la mine Odyssey de Canadian Malartic sera un projet phare pour l'économie du Québec.

L'Association qualifie de grand jour pour le Québec et l'industrie l'investissement de 1,7 milliard de dollars sur un horizon de 7 ans et le début de la construction. L'exploitation s'échelonnerait jusqu'en 2039 et en 2031, pas moins de 1 500 personnes seraient à l'emploi dans le projet Odyssey.

Évidemment, ce type de nouvelle doit d'abord être approuvée par le gouvernement du Québec.