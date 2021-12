Quand l'indifférence d'un gouvernement mène à un décès

La députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, demeure estomaquée que le gouvernement du Québec ne prenne pas en main la couverture médicale régionale.

Ce que craignait la population ces dernières années avec les nombreuses ruptures de service un peu partout dans la région est finalement arrivé au début du mois.

À Senneterre, une couverture ambulancière déficiente additionnée à la fermeture partielle de l'urgence locale auront mené au décès de Richard Genest.

La députée solidaire pointe du doigt le manque de vision du gouvernement de François Legault.

« On ne sent pas que l'épisode tragique a fait bouger le gouvernement. Je me demande vraiment ce qu'il manque de plus. Pour l'indifférence de la CAQ, j'ai vraiment de la misère à m'expliquer. J'ai l'impression qu'il voit cette crise comme une montagne insurmontable, alors que ce n'est pas le cas. Des propositions émanent du milieu, mais elles ne sont pas entendues. Elles impliquent que le gouvernement mette la main dans sa poche et ça, ça semble toujours compliqué pour le gouvernement actuel. »

- Émilise Lessard-Therrien, députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue