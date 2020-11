Quatre buts pour Alex Beaucage dans la victoire

Les Huskies ont du caractère. Ils l'ont une fois de plus démontré en marquant à trois reprises dans le dernier tiers de la troisième période face aux Foreurs avant de finalement se sauver avec la victoire en prolongation.

Alex Beaucage a été sensationnel dans la victoire avec non pas un, pas deux, pas trois, mais bien quatre buts, dont celui qui a fait la différence.

« [Beaucage] est un joueur archi dominant offensivement. Chapeau à lui. Tu sentais qu'il était en confiance. Dès qu'il touchait à la rondelle, c'était dangereux. C'est un peu comme [Alexander] Ovechkin. Tu sais où il est sur la glace et tout le monde sait d’où il va tirer, mais il en score quand même 50 par année. » - Daniel Renaud, entraîneur-chef des Foreurs « On doit cette victoire à Alex Beaucage. Pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue. C'est un joueur élite, avec un lancer élite, des mains élites et une vision élite. Physiquement, il est très fort. En troisième période, il a ajusté sa façon de jouer. » - Mario Pouliot, entraîneur-chef des Huskies

Samuel Deschênes, Bell Média - Donovan Arsenault a enfilé son troisième but de la saison en déjouant William Blackburn sur la séquence.

Dans la cause perdante, Justin Ducharme, Jakob Pelletier et Maxence Guénette ont obtenu deux points.

D'ailleurs, avec deux passes ce soir, Guénette s'empare seul du 9e rang dans l'histoire des Foreurs pour le plus grand nombre de points chez les défenseurs. Ses 93 points sont suffisants pour devancer l'ancien capitaine du vert et or, Olivier Galipeau.

En théorie, les Foreurs devraient de nouveau affronter les Huskies à Rouyn-Noranda vendredi prochain.