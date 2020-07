Quatre travailleurs étrangers atteints de la COVID-19

Quatre tests de dépistage sont revenus positifs dans les dernières heures en Abitbi-Témiscamingue, confirme la Santé publique.

Ce sont tous des travailleurs étrangers temporaires qui sont de passage au Témiscamingue pour prêter main-forte aux agriculteurs de la région et qui n'ont pas eu de contact avec la population à ce jour. Ils ont été dépistés avant même la fin de leur quarantaine selon la nouvelle procédure du CISSS-AT.

Le bilan est donc de 177 cas confirmés depuis le début de la pandémie, en ajoutant celui recensé plus tôt cette semaine dans la MRC de la Vallée-de-l'Or. D'ailleurs, ce citoyen a contracté la maladie sans avoir quitté la région ce qui confirme qu'il y a toujours une transmission communautaire en Abitibi-Témiscamingue.

Malgré ces cinq nouveaux cas, on ne peut pas dire qu'une deuxième vague frappe la région, selon la Santé publique.

« On a des cas sporadiques. Avant cette semaine, on a eu deux cas en juin. Jour après jour, il y aura encore des cas, mais on n'est pas dans la deuxième vague. Il va y avoir une augmentation, mais si les cas baissent, c'est qu'on n'est pas dans la deuxième vague. Lorsqu'elle va arriver, il y aura une augmentation des cas, mais elle sera soutenue. »

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique