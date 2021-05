Que trois maigres cas toujours actifs en Abitibi-Témiscamingue

L'Abitibi-Témiscamingue accumule les bilans roses de COVID-19 ces temps-ci. Dans la journée de mercredi, aucun test de dépistage ne s'est avéré être positif dans les cinq MRC régionales.

Encore mieux, seulement trois personnes ont toujours le virus dans leur système dans l'ensemble de la région. La Santé publique régionale présentera l'état de la situation épidémiologique à 15h cet après-midi.

Par ailleurs, les ados du Québec seront vaccinés contre la COVID-19 avant la fin de l'année scolaire. Le vaccin homologué pour les 12-17 ans est le Pfizer.

La vaccination se fera dans les écoles et peut-être dans des sites désignés. La 2e dose sera administrée avant le retour en classe en septembre.

Finalement, François Legault présentera d'ici quelques semaines un plan complet de déconfinement pour donner l'heure juste aux Québécois. Il se base sur un document similaire produit par la Saskatchewan.

Le plan tiendra compte des taux de vaccination et de contamination dans chacune des régions.

« Je voudrais être capable de dire au Québécois ce qu'il s'en vient en juin, en juillet, en août et quand on pourra retourner à une vie normale. Tous les jours, j'ai des gens qui me demandent à quel moment on pourra faire un party chez nous. Ça doit être dans le plan. Il faut qu'on se rende jusque là. »

- François Legault, premier ministre du Québec