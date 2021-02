Québec accorde 10 M$ pour le transport interurbain

Le gouvernement du Québec débloque 10 M$ supplémentaire pour soutenir les transporteurs interurbains par autobus. Régionalement, cette annonce était très attendue par Autobus Maheux qui aura droit à sa part.

L'un des volets de cette aide propose qu'une partie des pertes engendrées par la pandémie soit à la charge de l'État, mais les transporteurs se doivent quand même de supporter jusqu'à 30 ou 35% de ces pertes. Cependant, Autobus Maheux ne pourra se servir de ces sommes pour reprendre ses liaisons régionales.

« Quand on parle d'aller au Témiscamingue, d'aller de Val-d'Or à Chibougamau ou de Rouyn-Noranda à La Sarre, effectivement, ce n'est pas demain la veille qu'on peut voir une solution financière. Ce programme ne permet pas de le faire. Si on part les lignes, on va perdre encore davantage d'argent parce que le programme ne comble pas les pertes qu'on encoure à l'opération des lignes régionales. »

- Pierre Maheux, président du Groupe Maheux