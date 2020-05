Québec annonce la levée des barrages routiers à Rouyn-Noranda

Le gouvernement du Québec annonce la levée des barrages routiers aux alentours de la MRC de Rouyn-Noranda à compter du 4 mai, soit lundi prochain.

Il sera de même le 11 mai pour les autres contrôles qui séparent l'Abitibi-Témiscamingue du reste de la province. Cependant, ce déconfinement graduel est motif à changement si la COVID-19 recommence à se propager.

« Si on devait constater que la courbe de contagion reprend de plus belle, si les prévisions devaient s’assombrir, si la situation devait se détériorer, on n'hésitera pas à repousser des réouvertures. Toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre. »

-Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec