Québec débourse 400 000$ pour la ZIM rouynorandienne

La Ville de Rouyn-Noranda franchit à nouveau une nouvelle étape auprès du gouvernement du Québec avec son projet de Zone d'innovation minière (ZIM).

Le ministère de l'Économie et de l'Innovation octroie une subvention pouvant atteindre 400 000$ aux élus rouynorandiens pour l'embauche d'un chef de projet.

Cette ZIM, qui serait construite au coeur de la cité étudiante rouynorandienne, à proximité du Cégep, de l'UQAT et d'Iberville, servira de stratégie de développement du savoir et de la science, mais aussi du développement économique et social.

Rouyn-Noranda a forcément dû épater le député de Nicolet-Bécancour et adjoint parlementaire du premier ministre François Legault, Donald Martel, lorsque de passage en Abitibi-Témiscamingue. Le conseil municipal a profité de sa visite au début du mois pour présenter les grandes lignes de son projet de Zone d'innovation minière.