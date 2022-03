Québec déboursera 177 M$ pour le réseau routier régional

Le gouvernement du Québec injectera 177 M$ d'ici deux ans en Abitibi-Témiscamingue pour l'amélioration et le maintien du réseau routier.

61 projets seront soutenus, dont la correction de la «courbe Brière». Une voie de dépassement sera ajoutée. L'ajout d'une voie de dépassement sur la route 117 à la hauteur de la rivière Bousquet se terminera en 2022.

Un processus d'appel d'offres sera également lancé dans les prochains mois dans le but de rendre double le carrefour giratoire de Sullivan, à Val-d'Or. À Rouyn-Noranda, des travaux d'aménagements seront réalisés sur la voie de contournement afin d'y raccorder les rues des Lilas et Landry.

« On est à peu près dans la même palette des dernières années au niveau des montants. De plus en plus, le MTQ de l'Abitibi-Témiscamingue réalise ces projets. C'est beau d'avoir les sous, mais il faut aussi les réaliser. À une certaine époque, on réalisait peut-être trois à quatre projets. Aujourd'hui, on est plus rendu dans l'ordre de 10 à 14 projets concrets qu'on réalise par année. »

- Pierre Dufour, ministre régional