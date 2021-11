Québec est talonné pour accorder des cartes d'enseignement

La députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien et l'entreprise Bellehumeur électrique, basée à Lorrainville, interpellent le gouvernement du Québec.

Ils désirent que le ministère de l'Éducation accorde au Centre Frère-Moffet de Ville-Marie quatre cartes d'enseignement professionnel, soit réfrigération, plomberie et chauffage, calorifugeage et mécanique de machines fixes.

Bien des entrepreneurs du Témiscamingue aimeraient que le Centre Frère-Moffet puisse accueillir davantage de formation pour subvenir aux besoins criants de main-d'oeuvre.

Cependant, depuis 2015, le Centre Frère-Moffet tente tant bien que mal de faire entendre raison au ministère de l'Éducation, mais il essuie à répétition des refus.

« Je pense qu'il achète un peu de temps. Il me dit que le dossier est en analyse et il demande des délais et repousse les rencontres. Le ministère se base beaucoup sur la Commission de la construction du Québec qui dit qu'il n'y a pas de besoin dans notre région en termes de main-d'oeuvre pour ces cartes de formation professionnelle. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est la démonstration d'un milieu mobilisé. »

La compétition est féroce lorsque vient le temps d'embaucher du personnel dans la région. Des entreprises comme Bellehumeur électrique doivent rivaliser avec des minières qui ont aussi un grand besoin de main-d'oeuvre et où le salaire est plus qu'attrayant.

Samuel Deschênes, Bell Média - Bellehumeur électrique à Lorrainville

Le propriétaire, Yan Bellehumeur, croit que la région au grand complet a intérêt à faire front commun pour faire entendre raison au gouvernement.

« Se regrouper est une force. Se diviser ne donne rien. On sait que les chicanes n'amènent jamais rien. Il faut réunir l'Abitibi-Témiscamingue pour se tenir en groupe et dire qu'on est un tout. On forme notre monde et ils vont rester dans le secteur Abitibi-Témiscamingue. Il faut se réunir et faire une demande. »

- Yan Bellehumeur, propriétaire et président de Bellehumeur électrique