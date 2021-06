Québec et la FIQ s'entendent

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et le gouvernement Legault ont trouvé un terrain d'entente.

Les membres sont sans contrat de travail depuis mars 2020. Le règlement global sera présenté le mois prochain. C'est en août que les membres auront à se prononcer si oui ou non l'entente est convenable.

« C'est une entente historique. Au niveau des salaires et des conditions de travail, on n'aurait pas pu demander mieux. En Abitibi-Témiscamingue, on est extrêmement déçu. On a une enveloppe spécifique pour la région de 3 M$ pour recruter et préserver notre personnel. Ça se traduit en une prime d'environ 2% d'augmentation salariale. Ça ne fait pas de sens. On ne sera pas capable de régler la pénurie de main-d'oeuvre qui est spécifique à notre région. »

- Jean-Sébastien Blais, président du Syndicat interprofessionnel en soins de santé de l'Abitibi-Témiscamingue (FIQ-SISSAT)