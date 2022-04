Québec financera six projets touristiques en Abitibi-Ouest

Le gouvernement Legault financera la réalisation de six projets à vocation touristique en Abitibi-Témiscamingue. Une enveloppe de 231 170$ est décernée exclusivement pour la MRC d'Abitibi-Ouest.

C'est le Centre des marais et ses habitants d'Amos qui reçoit la plus grande part du gâteau, avec plus de 73 000$. L'organisme souhaite bonifier ses aménagements au Refuge Pageau et implanter des outils d'interprétation numériques.

La Miellerie de la Grande Ourse travaillera quant à elle sur un projet de construction d'un nouvel espace visant l'optimisation de l'expérience gustative. Pour sa part, la municipalité de Val-Saint-Gilles fera l'acquisition de deux yourtes isolées sur le site historique du poste de Garde de feu.